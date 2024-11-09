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Глава Минобороны Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Глава Минобороны Азербайджана выразил соболезнования Пакистану Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования председателю Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генералу Сахиру Шамшаду Мирзе.
Армия
9 ноября 2024 г. 19:29
Глава Минобороны Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования председателю Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генералу Сахиру Шамшаду Мирзе.

Об этом Report сообщили в азербайджанском оборонном ведомстве.

"Глубоко опечален вестью о гибели и ранении людей в результате теракта возле железнодорожной станции в городе Кветта, расположенном в провинции Белуджистан Пакистана.

Мы решительно осуждаем любые проявления террора.

Да упокоит Всевышний души погибших, мы разделяем скорбь их близких, выражаем глубокие соболезнования их семьям. Да ниспошлет Всевышний исцеления раненым", - говорится в послании с соболезнованиями.

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə naziri Pakistana başsağlığı verib

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