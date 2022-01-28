Глава Генштаба: Боеспособность Азербайджанской армии повысилась

За прошедший год в Азербайджанской армии были проведены различные военные учения, повысилась боеспособность войск, вырос профессионализм личного состава.

За прошедший год в Азербайджанской армии были проведены различные военные учения, повысилась боеспособность войск, вырос профессионализм личного состава.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии, генерал-полковник Керим Велиев на заседании коллегии министерства по итогам 2021 года.

"В воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях, проведены строительные работы, сданы в эксплуатацию новые военные объекты, предприняты важные шаги по улучшению социально-бытовых условий личного состава", - сказал К.Велиев.