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Глава Генштаба: Боеспособность Азербайджанской армии повысилась

Глава Генштаба: Боеспособность Азербайджанской армии повысилась За прошедший год в Азербайджанской армии были проведены различные военные учения, повысилась боеспособность войск, вырос профессионализм личного состава.
Армия
28 января 2022 г. 14:07
Глава Генштаба: Боеспособность Азербайджанской армии повысилась
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За прошедший год в Азербайджанской армии были проведены различные военные учения, повысилась боеспособность войск, вырос профессионализм личного состава.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии, генерал-полковник Керим Велиев на заседании коллегии министерства по итогам 2021 года.

"В воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях, проведены строительные работы, сданы в эксплуатацию новые военные объекты, предприняты важные шаги по улучшению социально-бытовых условий личного состава", - сказал К.Велиев.

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Версия на английском языке Head of General Staff: Combat capability of Azerbaijani army increased
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi: "Qoşunların döyüş qabiliyyəti artırılıb"

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