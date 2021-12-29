Глава ASELSAN: Турецкие БПЛА внесли весомый вклад в победу в Карабахе

Эффективное использование турецких БПЛА внесло весомый вклад в победу Азербайджана в Карабахе.

Эффективное использование турецких БПЛА внесло весомый вклад в победу Азербайджана в Карабахе.

Как сообщает Report, об этом сказал глава Совета правления и генеральный директор турецкой компании ASELSAN Халюк Гёргюн.

"Прежде всего, искренне поздравляю азербайджанский народ с победой в Карабахе. Воля президента Ильхама Алиева и его многолетняя подготовительная работа в результате принесли победу. В этой войне весь мир стал свидетелем нашего братства, свидетелем силы турецкой оборонной промышленности. Современные устройства связи и другие разные продукции, предоставленные компанией ASELSAN Вооруженным силам Азербайджана, широко и эффективно использовались в 44-дневной Отечественной войне", - отметил Х.Гёргюн.

По его словам, компания стремится работать в Азербайджане над стратегически важными гражданскими проектами, такими как умные города, сигнализация и автоматизация.