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Глава ASELSAN: Турецкие БПЛА внесли весомый вклад в победу в Карабахе

Глава ASELSAN: Турецкие БПЛА внесли весомый вклад в победу в Карабахе Эффективное использование турецких БПЛА внесло весомый вклад в победу Азербайджана в Карабахе.
Армия
29 декабря 2021 г. 11:05
Глава ASELSAN: Турецкие БПЛА внесли весомый вклад в победу в Карабахе
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Эффективное использование турецких БПЛА внесло весомый вклад в победу Азербайджана в Карабахе.

Как сообщает Report, об этом сказал глава Совета правления и генеральный директор турецкой компании ASELSAN Халюк Гёргюн.

"Прежде всего, искренне поздравляю азербайджанский народ с победой в Карабахе. Воля президента Ильхама Алиева и его многолетняя подготовительная работа в результате принесли победу. В этой войне весь мир стал свидетелем нашего братства, свидетелем силы турецкой оборонной промышленности. Современные устройства связи и другие разные продукции, предоставленные компанией ASELSAN Вооруженным силам Азербайджана, широко и эффективно использовались в 44-дневной Отечественной войне", - отметил Х.Гёргюн.

По его словам, компания стремится работать в Азербайджане над стратегически важными гражданскими проектами, такими как умные города, сигнализация и автоматизация.

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Версия на английском языке ASELSAN Chairman: Turkish UAVs made great contribution to Karabakh victory
Версия на азербайджанском языке ASELSAN-ın rəhbəri: "Türkiyə PUA-ları Qarabağ zəfərinin qaza­nılmasına böyük töhfə verdi"

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