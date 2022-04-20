Герой Отечественной войны - спецназовец назначен командиром воинской части

Командир отряда специального назначения "Шахин" №-ской воинской части Внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджана, Герой Отечественной войны, полковник Зафар Юсибов назначен на новую должность.

Командир отряда специального назначения "Шахин" №-ской воинской части Внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджана, Герой Отечественной войны, полковник Зафар Юсибов назначен на новую должность.

Как стало известно Report, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел Вилаят Эйвазов.

Согласно приказу, Зафар Юсибов назначен командиром одной из расположенных в Баку №-ских воинских частей.

Начальник отдела по СМИ и связям с общественностью пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев подтвердил эту информацию Report.

З.Юсибов родился в 1982 года в селе Чайгарагоюнлу Шекинского района. В 1999 году поступил в Бакинскую высшую объединенную школу командиров. В 2003 году приступил к службе во Внутренних войсках МВД. Неоднократно награждался руководством страны и МВД. В августе 2019 года министр внутренних дел Вилаят Эйвазов досрочно присвоил ему воинское звание полковника.

Во время Отечественной войны личный состав под его командованием сражался в направлении Муровдага, Кяльбаджаркого, Джебраилского, Ходжавендского районов. З.Юсибов первым поднял флаг Азербайджана в поселке Гадрут после ожесточенных боев и победы над врагом. Был ранен в боях за село Туг Ходжавендского района, но никому об этом не сказал и продолжал сражаться, будучи раненым.

Несмотря на незажившую рану, З.Юсибов вновь вернулся на поле боя и участвовал в боях за освобождение Кяльбаджара.

Распоряжением президента Ильхама Алиева удостоен звания Героя Отечественной войны.