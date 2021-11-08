Герой Отечественной войны: Горжусь тем, что выступаю перед величайшим полководцем в истории Азербайджана

"Как азербайджанский офицер, являющийся участником Отечественной войны, как азербайджанский военный, сражавшийся за Шушу, сегодня я горжусь тем, что стою перед Вами, выступаю перед величайшим полководцем в истории Азербайджана, чувствую себя очень счастли

"Как азербайджанский офицер, являющийся участником Отечественной войны, как азербайджанский военный, сражавшийся за Шушу, сегодня я горжусь тем, что стою перед Вами, выступаю перед величайшим полководцем в истории Азербайджана, чувствую себя очень счастливым, что удостоился этой чести".

Как сообщает Report, об этом заявил майор сил быстрого реагирования Государственной пограничной службы, герой Отечественной войны Эльвин Сафаров во время выступления на мероприятии по случаю Дня Победы в Шуше с участием президента Ильхама Алиева.