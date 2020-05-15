Генерал запаса: Они получают деньги от зарубежной разведки

"Если у тебя есть проблема, напиши в Минобороны, пусть соответствующие структуры разбираются с вопросом".

Как передает Report, об этом генерал-лейтенант запаса ВС Азербайджана Яшар Айдемиров заявил, выражая отношение к необоснованной информации, распространяемой в последнее время некоторыми военнослужащими запаса Азербайджанской армии.

Он отметил, что всем офицерам запаса, а также молодежи следует вести информационную войну с врагом: "В мире нет армии, в которой не было бы проблем. И офицер армии, и находящиеся в запасе должны понимать, что это наша общая проблема. Служащие в армии тоже граждане Азербайджана".

Генерал-лейтенант сообщил и о причинах клеветнической кампании против Азербайджанской армии, должностных лиц Минобороны: "Успехи Азербайджанской армии выросли, боеспособность увеличилась. Некоторые не могут принять этого. Эти силы получают деньги от разведывательных органов зарубежных государств и в обмен на это рекламируют негативные факты. Завтра, когда начнется война, нынешние приспешники армян вновь воспользуются этими материалами".