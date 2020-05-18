Генерал о некоторых видах оружия на вооружении азербайджанской армии

"Военная техника азербайджанской армии механизирована. Армения способна на это? Конечно же нет".

Об этом Report сказал генерал-лейтенант запаса азербайджанской армии Яшар Айдемиров.

Говоря о военно-технических ресурсах, генерал отметил, что Азербайджан модифицировал все вооружение и ракетные системы:

"Армения владеет устаревшей реактивной системой залпового огня БМ - Град. Потом они закупили реактивную систему залпового огня, поражающую объекты на расстоянии 80 км. В армии врага имеются и самоходные артиллерийские установки. Снаряды же общие, Д-20, Д-30 и т.д. В Азербайджане же имеются модифицированные и заново произведенные современные формы всех этих систем. Они приобретены у Беларуси, Израиля, ЮАР и других государств. У нас имеется очень сильное военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами. Азербайджан может закупить оружие и технику у ведущих государств на военном рынке – у Китая и России. Способна ли Армения на это? Конечно же, нет".

По словам Я.Айдемирова, армяне несколько лет назад проводили большую пропаганду, создавали ажиотаж в связи с зенитно-ракетным комплексом "Искандер": "Якобы этим оружием они ударят по Азербайджану и др. У нас же тогда имелась произведенная Израилем система противоракетной обороны с железным куполом ("Железный купол"). У Азербайджана имеется недавно произведённая ракетная система, вдвое превосходящая "Искандер". Однако есть и такие системы, которые Верховный главнокомандующий не обнародовал. Потому что на выступления Армении Азербайджан отвечает не словами, а делом. На военном параде или на учениях мы демонстрируем новое оружие. Как армяне будут модифицировать 40-летние танки Т-72? В Азербайджане же все танки Т-72 модифицированы. В оснащении нашей армии есть танки Т-90".