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Генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев: Азербайджан, Турция и Пакистан испокон были братскими странами

Генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев: Азербайджан, Турция и Пакистан испокон были братскими странами "Азербайджан, Турция и Пакистан испокон были дружественными и братскими странами. Наши отношения зиждутся на тесной взаимосвязи наших народов. Наглядным тому примером является солидарность и поддержка Турцией и Пакистаном Азербайджана с самого первого дня
Армия
12 сентября 2021 г. 19:36
Генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев: Азербайджан, Турция и Пакистан испокон были братскими странами
Хикмет Мирзоев

"Азербайджан, Турция и Пакистан испокон были дружественными и братскими странами. Наши отношения зиждутся на тесной взаимосвязи наших народов. Наглядным тому примером является солидарность и поддержка Турцией и Пакистаном Азербайджана с самого первого дня 44-дневной контрнаступательной операции, начатой Азербайджаном 27 сентября 2020 года против вооруженных сил оккупационной Армении".

Как передает Report, об этом заявил командующий силами специального назначения, Герой Отечественной войны, генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев.

"Сегодня наши страны связывает успешное сотрудничество во всех областях. Для обеспечения безопасности региона и народов претворяются в жизнь важные меры, направленные на дальнейшее укрепление и развитие наших связей", - подчеркнул Х.Мирзоев.

Генерал-лейтенант Х.Мирзоев выразил уверенность в том, что международные учения "Три брата - 2021" поспособствуют широкому обмену опытом между военнослужащими трех стран и внесут весомый вклад в дальнейшее повышение уровня их профессиональной подготовки.

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Версия на азербайджанском языке General-leytenant Hikmət Mirzəyev: "Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan tarixə qardaş ölkələr kimi düşüb"

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