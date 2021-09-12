Генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев: Азербайджан, Турция и Пакистан испокон были братскими странами

"Азербайджан, Турция и Пакистан испокон были дружественными и братскими странами. Наши отношения зиждутся на тесной взаимосвязи наших народов. Наглядным тому примером является солидарность и поддержка Турцией и Пакистаном Азербайджана с самого первого дня

"Азербайджан, Турция и Пакистан испокон были дружественными и братскими странами. Наши отношения зиждутся на тесной взаимосвязи наших народов. Наглядным тому примером является солидарность и поддержка Турцией и Пакистаном Азербайджана с самого первого дня 44-дневной контрнаступательной операции, начатой Азербайджаном 27 сентября 2020 года против вооруженных сил оккупационной Армении".

Как передает Report, об этом заявил командующий силами специального назначения, Герой Отечественной войны, генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев.

"Сегодня наши страны связывает успешное сотрудничество во всех областях. Для обеспечения безопасности региона и народов претворяются в жизнь важные меры, направленные на дальнейшее укрепление и развитие наших связей", - подчеркнул Х.Мирзоев.

Генерал-лейтенант Х.Мирзоев выразил уверенность в том, что международные учения "Три брата - 2021" поспособствуют широкому обмену опытом между военнослужащими трех стран и внесут весомый вклад в дальнейшее повышение уровня их профессиональной подготовки.