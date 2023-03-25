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Forbes: Россия могла бы воспользоваться военным опытом азербайджанской армии

Forbes: Россия могла бы воспользоваться военным опытом азербайджанской армии Российская армия могла бы воспользоваться опытом азербайджанских военнослужащих в войне (вторая карабахская война - ред.) в украинском конфликте Как сообщает Report, об этом говорится в аналитической статье Forbes о российской армии. В статье уп
Армия
25 марта 2023 г. 09:41
Forbes: Россия могла бы воспользоваться военным опытом азербайджанской армии

Российская армия могла бы воспользоваться боевым опытом азербайджанских военнослужащих.

Как сообщает Report, об этом говорится в аналитической статье Forbes о российской армии.

В статье упоминается, что в 2020 году, во время войны между Арменией и Азербайджаном, которая длилась более месяца, азербайджанские военные развернули в Агдамском районе подразделение с десятком танков Т-55, используя их огневую мощь как гаубиц. Более новые танки Т-72 использовались непосредственно для проведения атак на армянские позиции:

"Старые российские танки Т-55 можно переделать в артиллерию. Но это не будет хорошая артиллерия.

70-летние танки Т-54 и Т-55, которые российская армия после длительного хранения вывела для использования на передовой в Украине, вероятно, не смогут выдержать прямого боя с танками украинской армии".

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Версия на азербайджанском языке “Forbes”: “Rusiya Azərbaycan Ordusunun müharibə təcrübəsindən yararlana bilərdi”

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