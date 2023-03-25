Forbes: Россия могла бы воспользоваться военным опытом азербайджанской армии

Российская армия могла бы воспользоваться боевым опытом азербайджанских военнослужащих.
Как сообщает Report, об этом говорится в аналитической статье Forbes о российской армии.
В статье упоминается, что в 2020 году, во время войны между Арменией и Азербайджаном, которая длилась более месяца, азербайджанские военные развернули в Агдамском районе подразделение с десятком танков Т-55, используя их огневую мощь как гаубиц. Более новые танки Т-72 использовались непосредственно для проведения атак на армянские позиции:
"Старые российские танки Т-55 можно переделать в артиллерию. Но это не будет хорошая артиллерия.
70-летние танки Т-54 и Т-55, которые российская армия после длительного хранения вывела для использования на передовой в Украине, вероятно, не смогут выдержать прямого боя с танками украинской армии".