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    Еще один военнослужащий азербайджанской армии стал шехидом

    Минобороны: Предотвращена попытка диверсии со стороны разведывательно-диверсионной группы врага

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Как только сопредседатели Минской группы ОБСЕ покинули регион, армянская сторона вновь предприняла попытку диверсии на линии соприкосновения войск.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства обороны, в ночь на 21 февраля вражеская сторона предприняла попытку атаковать позиции подразделений Вооруженных сил Азербайджана. Благодаря бдительности личного состава приближение противника было своевременно обнаружено. В результате интенсивной перестрелки армяне понесли потери и вынуждены были отступить.

    К сожалению, во время боя военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана Джавадов Залимхан Ейбалы оглу стал шехидом.

    Министерство обороны сообщает, что вражеская сторона постоянно совершает провокации, пытаясь свалить свои действия на наши Вооруженные силы. Военно-политическое руководство Армении несет ответственность за все провокации, происходящие на линии фронта. После этого наши ответные действия будут еще более жесткими и категоричными. Мы отомстим за наших шехидов.

    Министерство обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида!

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