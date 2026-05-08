    Эрдоган: Турция намерена войти в топ-10 стран мира по оборонной промышленности

    Эрдоган: Турция намерена войти в топ-10 стран мира по оборонной промышленности

    В настоящее время Турция входит в число 15 ведущих стран мира по объему производства продукции оборонной промышленности.

    Как сообщает корреспондент Report из Турции, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии закрытия Международной выставки оборонной, авиационной и космической промышленности "SAHA 2026".

    "Основная цель - в ближайшее время войти в десятку стран. Когда Турция начинала что-то производить, некоторые выступали против, говоря, что "покупать лучше, чем производить". Мы с этим не согласились, столкнулись с эмбарго, но не отступили. Кто бы ни встал у нас на пути, кто бы ни посягал на наше будущее, мы сломим его", - сказал Эрдоган

    Президент Турции сообщил, что на "SAHA 2026" впервые было продемонстрировано более 200 новых видов вооружений:

    "Мы этому очень рады. Наша цель - чтобы Турция сама производила каждый вид оборудования в сфере оборонной промышленности. В этом направлении ведется работа. Сегодня Турция превратилась в надежную страну в сфере оборонной промышленности".

