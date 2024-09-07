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Эльданиз Яхьяев исполняет обязанности начальника Главного управления материально-технического обеспечения МО

Эльданиз Яхьяев исполняет обязанности начальника Главного управления материально-технического обеспечения МО Генерал-майор Эльданиз Яхьяев исполняет обязанности начальника Главного управления материально-технического обеспечения Министерства обороны.
Армия
7 сентября 2024 г. 16:55
Эльданиз Яхьяев исполняет обязанности начальника Главного управления материально-технического обеспечения МО

Генерал-майор Эльданиз Яхьяев исполняет обязанности начальника Главного управления материально-технического обеспечения Министерства обороны.

По полученной Report информации, Э.Яхьяев получил назначение на эту должность некоторое время назад.

Воинское звание генерал-майора было присвоено Эльданизу Яхьяеву в 2022 году в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева "О присвоении высших воинских званий военнослужащим Министерства обороны".

Ранее он возглавлял продовольственную службу Управления тыла Главного управления материально-технического обеспечения министерства.

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