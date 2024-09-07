Эльданиз Яхьяев исполняет обязанности начальника Главного управления материально-технического обеспечения МО

Генерал-майор Эльданиз Яхьяев исполняет обязанности начальника Главного управления материально-технического обеспечения Министерства обороны.
По полученной Report информации, Э.Яхьяев получил назначение на эту должность некоторое время назад.
Воинское звание генерал-майора было присвоено Эльданизу Яхьяеву в 2022 году в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева "О присвоении высших воинских званий военнослужащим Министерства обороны".
Ранее он возглавлял продовольственную службу Управления тыла Главного управления материально-технического обеспечения министерства.