Эльчин Гулиев: Подготовка к освобождению оккупированных земель в ГПС началась с 2005 года

"Подготовительные работы по освобождению оккупированных земель в Государственной пограничной службе начаты с 2005 года. Важные идеи и подходы, реализованные под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, заложили основу для участия азербай

"Подготовительные работы по освобождению оккупированных земель в Государственной пограничной службе начаты с 2005 года. Важные идеи и подходы, реализованные под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, заложили основу для участия азербайджанских пограничников на высоком уровне в достижении великой победы над врагом".

Как сообщает Report, такое мнение в интервью официальной прессе выразил глава Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджанской Республики генерал-полковник Эльчин Гулиев.

«Автором и творцом Великой Победы, одержанной нами в Отечественной войне, человек, сделавший эту победу реальностью благодаря своим последовательным, целеустремленным шагам на политическом, дипломатическом и военном уровнях, подаривший нашему народу радость победы является президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

В основе серьезных результатов, показанных нашими Вооруженными Силами, в том числе Государственной пограничной службой, в 44-дневной Отечественной войне лежит именно правильное и четкое выполнение задач, поставленных перед нами нашим Верховным Главнокомандующим. Сегодня мы можем с большой гордостью сказать, что все задачи, поставленные перед нами перед Отечественной войной, в ходе боевых действий и в послевоенный период, выполнены", - сказал генерал-полковник Эльчин Гулиев.