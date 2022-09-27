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Эльчин Гулиев: Подготовка к освобождению оккупированных земель в ГПС началась с 2005 года

Эльчин Гулиев: Подготовка к освобождению оккупированных земель в ГПС началась с 2005 года "Подготовительные работы по освобождению оккупированных земель в Государственной пограничной службе начаты с 2005 года. Важные идеи и подходы, реализованные под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, заложили основу для участия азербай
Армия
27 сентября 2022 г. 03:54
Эльчин Гулиев: Подготовка к освобождению оккупированных земель в ГПС началась с 2005 года

"Подготовительные работы по освобождению оккупированных земель в Государственной пограничной службе начаты с 2005 года. Важные идеи и подходы, реализованные под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, заложили основу для участия азербайджанских пограничников на высоком уровне в достижении великой победы над врагом".

Как сообщает Report, такое мнение в интервью официальной прессе выразил глава Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджанской Республики генерал-полковник Эльчин Гулиев.

«Автором и творцом Великой Победы, одержанной нами в Отечественной войне, человек, сделавший эту победу реальностью благодаря своим последовательным, целеустремленным шагам на политическом, дипломатическом и военном уровнях, подаривший нашему народу радость победы является президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

В основе серьезных результатов, показанных нашими Вооруженными Силами, в том числе Государственной пограничной службой, в 44-дневной Отечественной войне лежит именно правильное и четкое выполнение задач, поставленных перед нами нашим Верховным Главнокомандующим. Сегодня мы можем с большой гордостью сказать, что все задачи, поставленные перед нами перед Отечественной войной, в ходе боевых действий и в послевоенный период, выполнены", - сказал генерал-полковник Эльчин Гулиев.

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Версия на азербайджанском языке Elçin Quliyev: “DSX-də işğal altındakı torpaqların azad edilməsinə hazırlığa 2005-ci ildən başlanılıb”

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