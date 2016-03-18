Мамедъяров: Между Москвой и Баку нет проблем с финансовой поддержкой оружейных контрактов

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Проблем с выплатами по контактам на поставку российских вооружений Азербайджану нет, отношения в сфере ВТС развиваются успешно.

Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в интервью газете "Коммерсант", опубликованном в пятницу.

"В целом наши отношения с Россией в сфере ВТС успешно развиваются в соответствии с коммерческими принципами и на основе взаимовыгодного сотрудничества", - отметил Э.Мамедъяров.

Он подчеркнул, что проблем с финансовой поддержкой оружейных контрактов нет.

По словам главы азербайджанского внешнеполитического ведомства, Баку оплачивает все в соответствии с контрактами, но есть проблемы их исполнения: "В том плане, что вооружение, которое поступает в Азербайджан, должно соответствовать техническим параметрам, зафиксированным в контрактах".

Э.Мамедъяров напомнил, что вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в начале марта приезжал в Баку, "чтобы понять, в чем заключаются проблемы, связанные с этими параметрами, получил полные разъяснения, вопросов не осталось".

"Главное, чтобы товар был кондиционный. В части сроков реализации сделки все идет по плану. Вопрос в том, что необходима корректировка технических параметров нескольких конкретных видов вооружений. И это, по словам Д.Рогозина, будет сделано в самое ближайшее время", - добавил министр.