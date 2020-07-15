Депутат Ганира Пашаева призвала не верить в дезинформацию

Провокаторам нужно дать серьезный отпор

"Мы даже на шаг не отходим от наших сел".

Как передает Report, об этом журналистам сказала находящаяся в Товузе депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева.

Депутат призвала не верить в дезинформацию:

"Мы должны бороться с дезинформацией. Распространяют информацию, что в Товузе люди покидают дома. Это ложь. Никто ничего не покидал. Наш народ верит в армию, государство. Мы все должны быть едины. Нельзя позволять распространять дезинформацию, нужно ссылаться на официальную информацию. А провокаторам нужно дать серьезный отпор".