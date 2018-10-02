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    Делегация Вооруженных сил Пакистана находится с визитом в Азербайджане

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане находится делегация Вооруженных сил Исламской Республики Пакистан.  

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны, согласно протоколу встречи азербайджано-пакистанской рабочей группы, делегация Вооруженных сил Исламской Республики Пакистан принимает участие в проводимом в Баку обмене опытом по "Психологической подготовке и связи с общественностью".

    2 октября заместитель министра обороны по личному составу, начальник Главного управления по личному составу генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с пакистанской делегацией во главе с бригадным генералом Рейханом Наими.

    Стороны обсудили нынешнее состояние военного сотрудничества и провели обмен мнениями о работах, проводимых в армиях двух стран в сфере морально-психологической подготовки и связи с общественностью.

    Затем обе стороны представили брифинги по вышеупомянутой теме, провели обмен мнениями и ответили на вопросы участников встречи.

    Визит продлится до 4 октября.

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