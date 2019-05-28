Делегация США посетила воинскую часть - ВИДЕО

В рамках визита в Азербайджан делегация, состоящая из помощников членов палат представителей комитетов Конгресса США по иностранным делам, вооруженным силам и ассигнованиям посетила одну из воинских частей.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны, делегации был представлен брифинг об участии нашей страны в международных миротворческих операциях, а также организована встреча с военнослужащими Азербайджанской Армии, принявшими участие в операциях, проведенных в Афганистане и Ираке. Гости ознакомились с условиями, созданными в воинской части для выполнения личным составом боевых и служебных обязанностей.

Затем в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны состоялась встреча с делегацией. Гости были подробно проинформированы о деятельности, проводимой в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и США, региональной безопасности, а также военной агрессии Армении в отношении нашей страны и её последствиях.