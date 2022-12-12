Делегация НАТО проводит встречи в Баку

В Университете национальной обороны министерства обороны в рамках Программы углубления военного образования (DEEP) НАТО проходит рабочая встреча с координаторами по Азербайджану и различными экспертами по образованию НАТО.
Об этом Report сообщили в министерстве обороны.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах развития системы военного образования и сотрудничества, представлены различные брифинги в связи с опытом, полученным в данной сфере.
Было отмечено, что встречи, организованные в рамках сотрудничества с НАТО, эффективны для обеих сторон, были определены направления плана деятельности на следующий год.
Рабочие встречи продолжатся до 16 декабря.