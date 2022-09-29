Чехия получит на модернизацию национальной армии 106 млн долларов

Чехия получит 106 млн долларов из США для модернизации национальной армии и принятия мер по защите республики от нападений в киберпространстве. Часть этих средств, выделение которых утвердил американский Конгресс, поступит в счет частичной компенсации за

Чехия получит 106 млн долларов из США для модернизации национальной армии и принятия мер по защите республики от нападений в киберпространстве. Часть этих средств, выделение которых утвердил американский Конгресс, поступит в счет частичной компенсации за оказанную страной военную помощь Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг информационное агентство ČTK.

Из указанной суммы 100 млн долларов будут выделены по американской программе "зарубежного военного финансирования", 6 млн - из "Фонда противодействия российскому влиянию". Вторая часть из общей суммы будет использована на формирование подразделения кибернетической обороны ВС республики.

Выделение Конгрессом США для Чехии 106 млн долларов приветствовал премьер-министр республики Петр Фиала. "Благодаря этим средствам мы сможем лучше и быстрее заменить военный материал, который был подарен [нами] нашим украинским друзьям, а также ускорить модернизацию армии", - привело агентство слова политика.

Чехия после 24 февраля направила в дар Украине военную помощь на сумму свыше 3,8 млрд крон (около 150 млн долларов).