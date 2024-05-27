Эксперты по военно-гражданскому сотрудничеству Азербайджана и Сербии провели встречу

27 мая в Учебно-тренировочном центре армии Азербайджана прошла встреча экспертов по вопросам военно-гражданского сотрудничества (CIMIC) министерств обороны Азербайджана и Сербии.

27 мая в Учебно-тренировочном центре армии Азербайджана прошла встреча экспертов по вопросам военно-гражданского сотрудничества (CIMIC) министерств обороны Азербайджана и Сербии.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Гостям была предоставлена информация о проводимых в азербайджанской армии мероприятиях в рамках военно-гражданского сотрудничества и о накопленном опыте в этой области.

Сербские представители, в свою очередь, отметили важность программы CIMIC и рассказали о проделанной в этом направлении работе.