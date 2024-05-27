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Эксперты по военно-гражданскому сотрудничеству Азербайджана и Сербии провели встречу

Эксперты по военно-гражданскому сотрудничеству Азербайджана и Сербии провели встречу 27 мая в Учебно-тренировочном центре армии Азербайджана прошла встреча экспертов по вопросам военно-гражданского сотрудничества (CIMIC) министерств обороны Азербайджана и Сербии.
Армия
27 мая 2024 г. 17:17
Эксперты по военно-гражданскому сотрудничеству Азербайджана и Сербии провели встречу

27 мая в Учебно-тренировочном центре армии Азербайджана прошла встреча экспертов по вопросам военно-гражданского сотрудничества (CIMIC) министерств обороны Азербайджана и Сербии.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Гостям была предоставлена информация о проводимых в азербайджанской армии мероприятиях в рамках военно-гражданского сотрудничества и о накопленном опыте в этой области.

Сербские представители, в свою очередь, отметили важность программы CIMIC и рассказали о проделанной в этом направлении работе.

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Версия на английском языке ФотоCIMIC experts from Azerbaijan and Serbia hold meeting
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Serbiyanın hərbi-mülki əməkdaşlıq üzrə ekspertlərinin görüşü keçirilib

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