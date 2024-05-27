О нас

Проводятся очередные учебные сборы с военнообязанными

Проводятся очередные учебные сборы с военнообязанными В соответствии с планом подготовки министерства обороны на 2024 год, в рамках совместных мероприятий с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу, в Н-ской воинской части проводятся очередные учебные сборы с военнообязанными.
Армия
27 мая 2024 г. 12:29
Проводятся очередные учебные сборы с военнообязанными

В соответствии с планом подготовки министерства обороны на 2024 год, в рамках совместных мероприятий с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу, в Н-ской воинской части проводятся очередные учебные сборы с военнообязанными.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

На сборах военнообязанных обучают тактико-техническим характеристикам, правилам применения современного вооружения и военной техники, имеющихся в арсенале азербайджанской армии, а также элементам строевой подготовки.

Кроме того, участники сборов успешно выполняют задачи по занятию огневой позиции на стрельбище и уничтожению целей условного противника.

Основной целью сборов является повышение уровня боевой подготовки, знаний и умений военнообязанных, в том числе совершенствование их практических навыков.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Hərbi vəzifəlilər şərti düşmən hədəflərinin məhv edilməsi üzrə tapşırıqlar icra ediblər

Экслюзивные новости

Назначен новый посол Бельгии в Азербайджане
Назначен новый посол Бельгии в Азербайджане
27 мая 2024 г. 11:40
Италия намерена расширить экспорт аграрной техники в Азербайджан
Италия намерена расширить экспорт аграрной техники в Азербайджан
24 мая 2024 г. 20:46
Азербайджан заинтересован в участии нидерландских компаний в модернизации местных теплиц
Азербайджан заинтересован в участии нидерландских компаний в модернизации местных теплиц
24 мая 2024 г. 17:45
Милли Меджлис обсудит изменения в бюджете ГФСЗ на этот год
Милли Меджлис обсудит изменения в бюджете ГФСЗ на этот год
23 мая 2024 г. 13:19
В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в закон О государственном бюджете на 2024 год
В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2024 год"
23 мая 2024 г. 12:55
Латвия готова поделиться с Азербайджаном опытом ЕС по консолидации земель
Латвия готова поделиться с Азербайджаном опытом ЕС по консолидации земель
22 мая 2024 г. 17:18
Посол: Венгрия придает большое значение зеленому коридору Азербайджан-ЕС
Посол: Венгрия придает большое значение зеленому коридору Азербайджан-ЕС
22 мая 2024 г. 12:37
Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
21 мая 2024 г. 18:20
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
21 мая 2024 г. 14:38
Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы
Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы
18 мая 2024 г. 13:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi