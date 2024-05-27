В соответствии с планом подготовки министерства обороны на 2024 год, в рамках совместных мероприятий с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу, в Н-ской воинской части проводятся очередные учебные сборы с военнообязанными.
Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
На сборах военнообязанных обучают тактико-техническим характеристикам, правилам применения современного вооружения и военной техники, имеющихся в арсенале азербайджанской армии, а также элементам строевой подготовки.
Кроме того, участники сборов успешно выполняют задачи по занятию огневой позиции на стрельбище и уничтожению целей условного противника.
Основной целью сборов является повышение уровня боевой подготовки, знаний и умений военнообязанных, в том числе совершенствование их практических навыков.