Министр обороны: Боеготовность азербайджанской армии на самом высоком уровне - ЭКСКЛЮЗИВ

"В результате реформ, осуществленных президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевом в азербайджанской армии, служебная деятельность и боеспособность нашей армии сегодня находятся на самом высоком уровне".

Об этом турецкому бюро Report заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

Министр добавил, что о служебно-боевой деятельности азербайджанской армии, ее развитии, о проводимых реформах можно говорить сутками: "Азербайджан развивается. И конечно наша страна день ото дня развивается в военной сфере. Наша армия оснащена самым современным оружием. Самое главное в Азербайджане все - от солдата до генерала - имеют высокий уровень патриотизма и морального духа. Они способны в любой момент выполнить приказ Верховного главнокомандующего".

Вюсала Аббасова