Эксперт: Азербайджанская армия является одной из самых передовых в мировом масштабе

"Азербайджанская армия стала одной из самых современных и сильных не только в региональном, но и мировом масштабе".

Об этом грузинскому бюро Report заявил военный эксперт Вахтанг Маисая.

Он отметил, что Грузия могла бы воспользоваться опытом Азербайджана в проведении военных реформ: "Азербайджан успешно решил вопрос создания национального военно-промышленного комплекса. Наряду с производством военной продукции в стране разрабатываются и новые виды оружия, соответствующие условиям ведения современных военных операций. Примерно 40% потребности Вооруженных сил Азербайджана в военной продукции обеспечивается за счет местного производства, что, безусловно, является хорошим показателем".

В.Маисая отметил, что Азербайджан под руководством Ильхама Алиева проводит весьма эффективную и сильную оборонную политику: "Военная стратегия страны идеально соответствует реалиям новой военной безопасности. В вопросах вооружения Азербайджан, без сомнения, является региональным лидером, во много раз превосходя Грузию и Армению".

Передав поздравления по случаю 102-летия создания Вооруженных сил Азербайджана, грузинский эксперт отметил, что азербайджанские военнослужащие вносят важный вклад в обеспечение международной безопасности и укрепление стабильности: "Представители Вооруженных сил Азербайджана активно участвуют в миротворческих миссиях и в борьбе с международным терроризмом. Азербайджан, Грузия и Турция сотрудничают в военной сфере, участвуют в совместных учениях. Страны успешно взаимодействуют и в области обеспечения энергобезопасности. Крупные проекты региональной и глобальной значимости, такие как Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Тбилиси-Супса, Баку-Тбилиси-Джейхан, TAP и TANAP, повышают роль Вооруженных сил в обеспечении энергетической безопасности на региональном уровне".