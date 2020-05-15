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Азербайджанская армия проведет учения в Нахчыване

​Азербайджанская армия проведет учения в Нахчыване

В войсках Нахчыванского гарнизона с 18 по 22 мая пройдут командно-штабные учения с привлечением нескольких соединений и частей.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, в учениях, в которых будут задействованы также соединения специальных видов войск, будут осуществлены мероприятия по оперативности и эффективности выполнения задач в условиях ограниченной видимости с применением современных систем связи и автоматического управления, по организации взаимодействия и всестороннего обеспечения.

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