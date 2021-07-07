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Азербайджанским пограничникам вручены ордена и медали

Азербайджанским пограничникам вручены ордена и медали Военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) вручены ордена и медали.
Армия
7 июля 2021 г. 12:16
Азербайджанским пограничникам вручены ордена и медали

Военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) вручены ордена и медали.

Как сообщает Report, вручение орденов и медалей состоялось на церемонии открытия мемориальной доски военнослужащим ГПС, погибшим в ходе Отечественной войны.

Так, пограничникам, награжденным президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым за проявленное мужество и героизм в Отечественной войне при освобождении Суговушана, Джебраильского, Зангиланского и Ходжавендского районов, города Шуша, были вручены ордена и медали.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan sərhədçilərinə orden və medallar təqdim edilib

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