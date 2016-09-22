Азербайджанский вольноборец завоевал золото на чемпионате мира среди военнослужащих в Македонии

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ На самой крупной арене македонской столицы Скопье - в спортивном центре имени Бориса Трайковского состоялась церемония торжественного открытия 31-го чемпионата мира по вольной борьбе среди военнослужащих.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.
На церемонии открытия участвовали представители правительства, руководство министерства обороны Македонии и т.д.
В финале Агагусейн Мустафаев одержал победу над северно-корейским спортсменом Гвангом Кином со счетом 8:5 и стал чемпионом мира в весовой категории 65 кг. А Джошгун Азимов в финальной встрече проиграл российскому спортсмену Магомеду Гурбаналиеву и занял второе место.
Напомним, что на 31-м чемпионате мира по вольной борьбе среди военнослужащих участвуют более 300 спортсменов из 35 стран.
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