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    Азербайджанский вольноборец завоевал золото на чемпионате мира среди военнослужащих в Македонии

    А Джошгун Азимов в финальной встрече проиграл российскому спортсмену Магомеду Гурбаналиеву и занял второе место

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ На самой крупной арене македонской столицы Скопье - в спортивном центре имени Бориса Трайковского состоялась церемония торжественного открытия 31-го чемпионата мира по вольной борьбе среди военнослужащих. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны. 

    На церемонии открытия участвовали представители правительства, руководство министерства обороны Македонии и т.д. 

    В финале Агагусейн Мустафаев одержал победу над северно-корейским спортсменом Гвангом Кином со счетом 8:5 и стал чемпионом мира в весовой категории 65 кг. А Джошгун Азимов в финальной встрече проиграл российскому спортсмену Магомеду Гурбаналиеву и занял второе место.

    Напомним, что на 31-м чемпионате мира по вольной борьбе среди военнослужащих участвуют более 300 спортсменов из 35 стран. 

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