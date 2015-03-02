​Азербайджанский военнослужащий скончался от болезни

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Рядовой Парванаев Виджай Гюльмет оглы, проходивший срочную службу в "N"-ской части, расположенной в Гяндже, по предварительным данным скончался 2-го марта в результате острой сердечной и легочной недостаточности. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства обороны, в настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза. В военной прокуратуре по факту возбуждено уголовное дело.

Руководство министерства обороны выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Отметим, что В.Парваналиев, который родился 28 августа 1990 года, 07 января 2015 года был призван на военную службу с Гусарского района.