Азербайджанских миротворцев отправили в Афганистан

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В N-ой воинской части состоялась церемония отправки в Афганистан в соответствии с планом и в порядке ротации группы из 39 миротворцев Вооруженных сил Азербайджана, действующих в составе Международных сил содействия безопасности (МССБ) в Исламской Республике Афганистан.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства обороны Азербайджана, участники церемонии пожелали нашим солдатам успехов и рекомендовали достойно представить Азербайджан.

Согласно новому заданию, наши миротворцы будут охранять Международный аэропорт, расположенный в городе Кабул.

Отметим, что миротворческая миссия Вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась 20 ноября 2002 года. В настоящее время в международной миротворческой миссии в Афганистане принимают участие 94 военнослужащих, в том числе два военных врача и два инженера.