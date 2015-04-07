Азербайджанские военные самолеты вернулись на Родину с учений "ТурАз Шахини 2015" - ФОТО

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Участвующие согласно ежегодному плану военного сотрудничества на прошедших в Турции совместных учениях "ТурАз Шахини 2015" самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана вернулись на Родину.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В министерстве отметили, что участвовавший в учениях личный состав выполнил комплексные задания, в том числе, осуществил совместные полеты, провел операцию по спасению пилотов потерпевшего крушение самолета, нанес бомбовые и пушечные удары по условным вражеским целям и выполнил ряд других заданий.