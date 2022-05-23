Азербайджанские военнослужащие выполнили задачи очередного этапа учений "Эфес-2022"

В Измире (Турция) продолжаются многонациональные учения “Эфес-2022”.

В Измире (Турция) продолжаются многонациональные учения “Эфес-2022”.

Как сообщает Report, согласно плану международных учений, военнослужащие выполнили практические стрельбы из пистолетов, стрелкового оружия различных калибров и пулеметов.

Кроме того, успешно выполнены задачи по оказанию первой медицинской помощи раненому военнослужащему и его безопасной эвакуации, а также поисково-спасательные операции.

Отметим, что международные учения с привлечением военнослужащих Отдельной общевойсковой армии и Военно-морских сил продлятся до 9 июня.