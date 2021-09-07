Азербайджанские военнослужащие вернулись из Москвы в Баку

Наши команды-участницы соревнований "Танковый биатлон" и "Армия культуры", проходивших в Москве в рамках "Армейских международных игр-2021", вернулись в Баку.

Наши команды-участницы соревнований "Танковый биатлон" и "Армия культуры", проходивших в Москве в рамках "Армейских международных игр-2021", вернулись в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Церемония встречи военнослужащих, успешно выступивших на конкурсах, прошла под аккомпанемент военного оркестра.

Отметим, что в рамках "Армейских международных игр-2021" азербайджанские военнослужащие успешно выступили в состязаниях "Танковый биатлон" и "Армия культуры" в России, "Кубок моря" - в Исламской Республике Иран и "Мастера артиллерийского огня" - в Казахстане.