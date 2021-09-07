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Азербайджанские военнослужащие вернулись из Москвы в Баку

Азербайджанские военнослужащие вернулись из Москвы в Баку Наши команды-участницы соревнований "Танковый биатлон" и "Армия культуры", проходивших в Москве в рамках "Армейских международных игр-2021", вернулись в Баку.
Армия
7 сентября 2021 г. 19:31
Азербайджанские военнослужащие вернулись из Москвы в Баку

Наши команды-участницы соревнований "Танковый биатлон" и "Армия культуры", проходивших в Москве в рамках "Армейских международных игр-2021", вернулись в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Церемония встречи военнослужащих, успешно выступивших на конкурсах, прошла под аккомпанемент военного оркестра.

Отметим, что в рамках "Армейских международных игр-2021" азербайджанские военнослужащие успешно выступили в состязаниях "Танковый биатлон" и "Армия культуры" в России, "Кубок моря" - в Исламской Республике Иран и "Мастера артиллерийского огня" - в Казахстане.

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Версия на английском языке Azerbaijani servicemen return from Moscow to Baku
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan hərbçiləri Rusiyadan Vətənə qayıdıb

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