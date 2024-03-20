Азербайджанские военнослужащие примут участие в военном параде в Пакистане

Группа военнослужащих азербайджанской армии и военный оркестр Военного института имени Гейдара Алиева находятся с визитом в Пакистане для участия в военном параде, который состоится 23 марта.

Группа военнослужащих азербайджанской армии и военный оркестр Военного института имени Гейдара Алиева находятся с визитом в Пакистане для участия в военном параде, который состоится 23 марта.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

В рамках визита военный оркестр выступил с концертной программой на площадке перед Пакистанским монументом, который является символом Исламабада.

Отметим, что в параде по случаю Дня Пакистана, наряду с Азербайджаном, примут участие представители вооруженных сил различных государств.