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Азербайджанские военнослужащие примут участие в военном параде в Пакистане

Азербайджанские военнослужащие примут участие в военном параде в Пакистане Группа военнослужащих азербайджанской армии и военный оркестр Военного института имени Гейдара Алиева находятся с визитом в Пакистане для участия в военном параде, который состоится 23 марта.
Армия
20 марта 2024 г. 15:11
Азербайджанские военнослужащие примут участие в военном параде в Пакистане

Группа военнослужащих азербайджанской армии и военный оркестр Военного института имени Гейдара Алиева находятся с визитом в Пакистане для участия в военном параде, который состоится 23 марта.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

В рамках визита военный оркестр выступил с концертной программой на площадке перед Пакистанским монументом, который является символом Исламабада.

Отметим, что в параде по случаю Дня Пакистана, наряду с Азербайджаном, примут участие представители вооруженных сил различных государств.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan hərbçiləri Pakistanda hərbi paradda iştirak edəcəklər

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