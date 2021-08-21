Азербайджанские миротворцы помогают жителям Афганистана

Азербайджанские миротворцы, продолжающие нести службу в Афганистане, оказывают помощь местным жителям.

Азербайджанские миротворцы, продолжающие нести службу в Афганистане, оказывают помощь местным жителям.

Как сообщает Report, соответствующие видеокадры распространены в социальных сетях.

Отметим, что азербайджанские миротворцы вместе с турецкими коллегами продолжают обеспечивать безопасность аэропорта в столице Афганистана, Кабуле.

С 20 ноября 2002 года в Исламской Республике Афганистан в составе "Международных сил содействия безопасности" (ISAF) начал действовать миротворческий взвод Азербайджанской армии в количестве 22 человек. 15 января 2008 года численность миротворческого контингента Азербайджана в Афганистане была доведена до 40 человек.

2 октября 2009 года Милли Меджлис Азербайджанской Республики принял решение об увеличении миротворческого контингента в Афганистане и с 19 февраля 2009 года миротворческий контингент Азербайджанской армии в Афганистане, состоящий из 90 человек действовал в составе турецкой роты в операциях "Международных Сил Содействия Безопасности" (ISAF). Личный состав роты обеспечивал безопасность телевизионной вышки, расположенной в городе Кабул, а также оружейного склада ISAF.

5 октября 2010 года в целях увеличения вклада Миротворческих сил Азербайджанской Республики в операциях "Международных Сил Содействия Безопасности" (ISAF), проводимых НАТО в Афганистане, Азербайджан отправил 2 военных врачей и 2 офицеров по специальности инженера-сапера, увеличив состав до 94 военнослужащих.

В настоящее время численность азербайджанских миротворцев в этой стране составляет 120 человек.