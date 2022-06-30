Азербайджанские курсанты успешно завершили курсы в Турции

В Командном центре подготовки лошадей и собак жандармерии (JAITM) в турецком городе Невшехир успешно завершены курсы по подготовке специально обученных собак. В курсах участвовали 104 курсанта, занимавшиеся обучением собак, в том числе из Азербайджана, Ка

В Центре обучения лошадей и собак жандармерии (Gendarmerie Horse and Dog Training Center - JAKEM) в турецком городе Невшехир успешно завершены курсы по подготовке специально обученных собак. В курсах участвовали 104 курсанта, занимавшиеся обучением собак, в том числе из Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана.

Как передает Report, об этом сообщили в Главном командовании жандармерии Министерства внутренних дел Турции.

Сертификаты курсантам, успешно завершившим курсы, продолжавшиеся с 7 февраля по 24 июня, вручил начальник JAKEM полковник жандармерии Ильяс Уйсал.