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Азербайджанские курсанты успешно завершили курсы в Турции

Азербайджанские курсанты успешно завершили курсы в Турции В Командном центре подготовки лошадей и собак жандармерии (JAITM) в турецком городе Невшехир успешно завершены курсы по подготовке специально обученных собак. В курсах участвовали 104 курсанта, занимавшиеся обучением собак, в том числе из Азербайджана, Ка
Армия
30 июня 2022 г. 10:32
Азербайджанские курсанты успешно завершили курсы в Турции

В Центре обучения лошадей и собак жандармерии (Gendarmerie Horse and Dog Training Center - JAKEM) в турецком городе Невшехир успешно завершены курсы по подготовке специально обученных собак. В курсах участвовали 104 курсанта, занимавшиеся обучением собак, в том числе из Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана.

Как передает Report, об этом сообщили в Главном командовании жандармерии Министерства внутренних дел Турции.

Сертификаты курсантам, успешно завершившим курсы, продолжавшиеся с 7 февраля по 24 июня, вручил начальник JAKEM полковник жандармерии Ильяс Уйсал.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani cadets successfully complete training in Turkiye
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlı kursantlar Türkiyədə təlimləri uğurla başa vurub

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