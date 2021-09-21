Азербайджанские и турецкие истребители совершили полеты в небе над Стамбулом

Принадлежащие Турции и Азербайджану самолеты-истребители, участвующие в фестивале "Технофест-2021" в Стамбуле, совершили полеты в небе над Босфором.

Принадлежащие Турции и Азербайджану самолеты-истребители, участвующие в фестивале "Технофест-2021" в Стамбуле, совершили полеты в небе над Босфором.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Было отмечено, что в период проведения фестиваля истребители продолжат выполнять показательные полеты.

Отметим, что группа личного состава и авиационные средства ВВС Азербайджана отправились в Стамбул для участия в фестивале "Технофест-2021". В ходе фестиваля запланированы показательные полеты двух истребителей Миг-29 ВВС Азербайджана.

Фестиваль пройдет 21-26 сентября.