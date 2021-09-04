Азербайджанские артиллеристы, успешно завершив конкурс "Мастера артиллерийского огня", вернулись в Баку

Азербайджанские артиллеристы-участники конкурса «Мастера артиллерийского огня», состоявшегося в Гвардейском гарнизоне Казахстана в рамках "Армейских международных игр-2021", 4 сентября вернулись в Баку.

Азербайджанские артиллеристы-участники конкурса "Мастера артиллерийского огня", состоявшегося в Гвардейском гарнизоне Казахстана в рамках "Армейских международных игр-2021", 4 сентября вернулись в Баку.

Как передает Report, об этом сообщает в Министерство обороны.

Отметим, что в конкурсе, участниками которого были артиллеристы девяти стран, наша команда удостоилась третьего места. Офицер Азербайджанской Армии полковник-лейтенант Ахмедов Намик стал победителем в номинации "Лучший тренер", а состав во главе с гизирем Эльшадом Оруджевым победил в номинации "Лучший состав".