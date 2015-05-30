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    Азербайджанская делегация во главе с Закиром Гасановым отбудет в Кыргызстан

    Состоится встреча членов делегации с министром обороны Кыргызстана Абибиллой Кудайбердиевым

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов завтра отбудет в Кыргызстан.

    Как передает Report со ссылкой на АКИ-Пресс, об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана.

    Согласно информации, 1 июня состоится встреча членов делегации с министром обороны Кыргызстана Абибиллой Кудайбердиевым.

    В ходе встречи будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, включая военно-техническое обеспечение и обучение кыргызских военнослужащих в вузах Азербайджана.

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