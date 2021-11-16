Азербайджанская армия разоружила совершивших провокацию армянских военных

13:19

С целью пресечения боевой активности вооруженных сил Армении, соединения и силы Азербайджанской армии, расположенные на Кяльбаджарском и Лачынском направлениях, провели срочную операцию.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Отмечается, что в первую очередь было ограничено движение противоположной стороны, был нанесен ущерб ее силам и средствам. В результате принятых решительных мер армянские военнослужащие были разоружены и задержаны, большое количество оружия различного калибра, а также большое количество боеприпасов были изъяты в качестве трофеев.