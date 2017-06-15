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    Проведены тактико-специальные учения инженерно-саперных подразделений армии Азербайджана

    В ходе учений были выполнены задачи по приведению подразделений в состояние боевой готовности

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ В соответствии с планом, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, проведены тактико-специальные учения инженерно-саперных бригад Вооруженных сил Азербайджана.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны. 

    В ходе учений были выполнены задачи по приведению подразделений в состояние боевой готовности, их выдвижению в районы сосредоточения и размещению на территории, а также подготовке к инженерному обеспечению наступательных операций.

    Руководители учений и командование высоко оценили практическую подготовку, умения и навыки личного состава.

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