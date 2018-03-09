Азербайджанская армия проведет широкомасштабные учения

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Согласно плану, утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым, с 12-го по 17-ое марта пройдут широкомасштабные учения с участием различных видов, родов войск, объединений и соединений Азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

На учения привлекаются до 25.000 военнослужащих личного состава, до 250-и единиц танков и другой бронетехники, до 1000 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 50-и единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

В ходе учений войска будут выполнять задачи по отражению наступления противника, нанесению ему огневого поражения, а также нанесением контрударов восстановление линии обороны по выгодным рубежам с дальнейшим проведением широкомасштабной контрнаступательной операции.

На учениях, которые пройдут в сложных условиях горного рельефа и радиоэлектронной обстановки, предполагается отработка тактических эпизодов по взаимодействию соединений и воинских частей, управлению войсками и огневыми средствами, а также предотвращению различных действий условного противника.

В ходе учений на различных полигонах будут проводиться боевые стрельбы с использованием новых систем вооружения, недавно принятых на вооружение.