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    Азербайджан заинтересован в закупке у Пакистана тренировочных самолетов "Супер Мушак"

    Министр оборонной промышленности: Правительство также договаривается с другими странами по поводу экспорта 100 этих самолетов

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан и Мальдивы готовы купить у Пакистана учебно-тренировочные самолеты "Супер Мушак" (Super Mushak).

    Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, об этом сообщил министр оборонной промышленности Пакистана Рана Танвир Хуссайн.

    По его словам, правительство исламской республики также договаривается с другими странами по поводу экспорта 100 тренировочных самолетов "Супер Мушак". 

    Он также сообщил, что Пакистан закупит 4 усовершенствованных вертолетов Ми-35 у России. Вертолеты должны быть доставлены в 2017 году. Стоимость сделки составит 153 млн. долларов. 

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