Азербайджан продемонстрирует новейшее оружие на выставке ADEX

Азербайджан продемонстрирует новейшее современное оружие собственного производства на IV Азербайджанской международной оборонной выставке (ADEX), которая пройдет в Баку 6-8 сентября этого года.

Азербайджан продемонстрирует новейшее современное оружие собственного производства на IV Азербайджанской международной оборонной выставке (ADEX), которая пройдет в Баку 6-8 сентября этого года.

Как передает Report, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции советник министра оборонной промышленности Ариф Бабаев.

По его словам, на выставке будут представлены самолеты, авиация, боевые бронесистемы, военная форма и снаряжение, беспилотные летательные аппараты, а также оружие, сыгравшее важную роль в достижении победы в 44-дневной Отечественной войне.

A.Бабаев отметил, что организатором мероприятия, которое состоится по инициативе Министерства оборонной промышленности, при поддержке Министерства обороны, является Caspian Event Organisers: “В выставке примут участие 208 компаний из 32 стран. В их число войдут ведущие компании оборонного сектора Болгарии, Китая, Франции, Италии, Нидерландов и других стран. Впервые в выставке примут участие иорданские компании. В этом году 8 стран представят свои национальные стенды. Многие страны расширили площади своих национальных экспозиций".

Отметим, что 6-8 сентября в Баку пройдут IV Азербайджанская международная оборонная выставка (ADEX) и XIII Международная выставка внутренней безопасности, охраны и спасательной техники (Securex Caspian).

Менеджер проекта выставок ADEX и Securex Caspian Улькар Гасымова отметила, что генеральным спонсором выставки является компания Jadara Equipment&Defense Systems, золотым спонсором - Turkish Aerospace, а бронзовым спонсором - ASFAT.