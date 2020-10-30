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Азербайджан принимает участие в заседании начальников штабов стран СНГ

Азербайджан принимает участие в заседании начальников штабов стран СНГ В Самарканде проходит заседании начальников штабов стран СНГ
Армия
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30 октября 2020 г. 11:28
Азербайджан принимает участие в заседании начальников штабов стран СНГ
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В Самарканде проходит заседании начальников штабов стран СНГ.

Как передает Report, в заседании принимают участие представители Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также делегации Исполкома СНГ и Секретариата Совета министров обороны СНГ.

Отмечается, что главы делегаций обсудят вопросы "сотрудничества в сфере обороны и безопасности, представляющий взаимный интерес, а также обменяются мнениями по складывающейся военно-политической обстановке по периметру границ стран СНГ".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan MDB ölkələri Baş Qərargah rəislərinin iclasında iştirak edir

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