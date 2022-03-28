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Азербайджан представлен на крупнейшей оборонной выставке Азии

Азербайджан представлен на крупнейшей оборонной выставке Азии Министерство оборонной промышленности Азербайджана представлено на 17-ой крупнейшей оборонной выставке в Азии Defence Services Asia 2022 ( DSA 2022).
Армия
28 марта 2022 г. 10:38
Азербайджан представлен на крупнейшей оборонной выставке Азии

Министерство оборонной промышленности Азербайджана представлено на 17-ой крупнейшей оборонной выставке в Азии Defence Services Asia 2022 ( DSA 2022).

Как передает Report со ссылкой посольство Азербайджана в Малайзии, выставка проходит в столице Малайзии Куала-Лумпуре.

"Сегодня в Куала-Лумпуре, стартовала крупнейшая оборонная выставка в Азии DSA 2022. Министерство оборонной промышленности Азербайджанской Республики с гордостью представляет нашу страну, демонстрируя различные оборонные активы в азербайджанском павильоне",- отмечает посольство на своей странице в Twitter.

Выставка проходит с 28 по 31 марта.

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Версия на английском языке Azerbaijan represented at biggest defense exhibition in Asia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Asiyanın ən böyük DSA 2022 sərgisində təmsil olunur

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