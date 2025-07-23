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Азербайджан подписал ряд соглашений в рамках "IDEF 2025"

Азербайджан подписал ряд соглашений в рамках "IDEF 2025" Азербайджан подписал ряд соглашений в рамках "IDEF 2025"
Армия
23 июля 2025 г. 17:37
Азербайджан подписал ряд соглашений в рамках IDEF 2025

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и другие представители руководящего состава министерства приняли участие в 17-й Международной выставке оборонной промышленности "IDEF 2025" в рамках визита в Турецкую Республику.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Азербайджанская делегация ознакомилась с образцами военной техники и средствами военного назначения производства ведущих компаний оборонной промышленности различных стран и встретилась с их руководителями.

В ходе встреч состоялся обстоятельный обмен мнениями по различным аспектам военно-технического сотрудничества, перспективам дальнейшего развития и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В рамках выставки был подписан ряд соглашений с участием заместителя министра обороны Азербайджанской Республики - генерального директора Агиля Гурбанова, представителей ООО Военно-промышленной компании "MIRAS", подведомственной Министерству обороны, и ЗАО Холдинга оборонной промышленности "Азерсилах", подведомственного Министерству оборонной промышленности Азербайджанской Республики.

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