Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты

Все реформы в Азербайджанской армии, в том числе в Военно-воздушных силах, осуществляются под руководством Верховного главнокомандующего. У каждого рода войск своя стратегия и программа развития.

ВВС Азербайджана планируют закупить новые боевые самолеты, переговоры о чем продолжаются.

Об этом Report заявил заместитель министра обороны – командующий Военно-воздушными силами Азербайджана генерал-лейтенант Рамиз Тахиров.

"Для ВВС предусматривается закупка новых самолетов, о чем идут переговоры. Эксперты изучили возможности предлагаемых нам самолетов. Возможно, в ближайшем будущем общественность узнает, какие самолеты будут приобретены,"- сказал он.

По его словам, вопросы о закупке новых вооружений, технологий, подготовке личного состава и т.д. решаются на основе имеющейся концепции. У каждого рода войск своя стратегия и программа развития.

В целом все реформы в армии Азербайджана, в том числе в Военно-воздушных силах, осуществляются под руководством Верховного главнокомандующего.