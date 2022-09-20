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Азербайджан и Узбекистан обсудили развитие сотрудничества в области военного образования

Азербайджан и Узбекистан обсудили развитие сотрудничества в области военного образования Азербайджан и Узбекистан обсудили перспективы развития сотрудничества в области военного образования.
Армия
20 сентября 2022 г. 18:59
Азербайджан и Узбекистан обсудили развитие сотрудничества в области военного образования

Азербайджан и Узбекистан обсудили перспективы развития сотрудничества в области военного образования.

Как передает Report, в рамках визита в Азербайджан делегация Управления подготовки военных кадров Министерства обороны Республики Узбекистан посетила Национальный университет обороны.

Гостям был представлен брифинг об истории создания Национального университета обороны, системе образования, учебном процессе и научной деятельности, были проведены обсуждения.

На встрече была отмечена значимость взаимных визитов между Азербайджаном и Узбекистаном в области военного образования.

В заключение состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Özbəkistan hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib

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