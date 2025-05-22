Азербайджан и Турция проведут военные учения по радиоэлектронной борьбе

Азербайджан и Турция проведут совместные военные учения по радиоэлектронной борьбе.

Азербайджан и Турция проведут совместные военные учения по радиоэлектронной борьбе.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Министерства национальной обороны Турции Зеки Актюрк на еженедельном брифинге.

По его словам, учения начнутся 26 мая в Конье и продлятся четыре дня. Подготовка к учениям также будет проходить в этом городе.

Отметим, что радиоэлектронная борьба (РЭБ) - это разновидность вооруженной борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями (радиопомехами) на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки противника в целях изменения качества циркулирующей в них военной информации, защита своих систем от аналогичных воздействий, а также изменение условий (свойств среды) распространения радиоволн.