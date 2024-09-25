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Азербайджан и Сомали обсудили военное сотрудничество

Азербайджан и Сомали обсудили военное сотрудничество Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром обороны Сомали Абдулкадиром Мохамедом Нуром.
Армия
25 сентября 2024 г. 18:36
Азербайджан и Сомали обсудили военное сотрудничество

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром обороны Сомали Абдулкадиром Мохамедом Нуром.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны, встреча состоялась на "полях" 5-й юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставке «ADEX», проходящей в Баку.

"На встрече отмечено наличие широких возможностей и перспектив сотрудничества между нашими странами по всем направлениям, в том числе в военной сфере. Кроме этого, состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес", - отмечает агентство.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan and Somalia discuss military cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Somali hərbi əməkdaşlığına dair müzakirələr aparılıb

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