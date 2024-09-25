Азербайджан и Сомали обсудили военное сотрудничество

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром обороны Сомали Абдулкадиром Мохамедом Нуром.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром обороны Сомали Абдулкадиром Мохамедом Нуром.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны, встреча состоялась на "полях" 5-й юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставке «ADEX», проходящей в Баку.

"На встрече отмечено наличие широких возможностей и перспектив сотрудничества между нашими странами по всем направлениям, в том числе в военной сфере. Кроме этого, состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес", - отмечает агентство.