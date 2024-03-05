Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы военного сотрудничества

5 марта первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией во главе с генеральным директором Объединенного штаба Вооруженных Сил Пакистана генерал-лейтенантом Ахсано

5 марта первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией во главе с генеральным директором Объединенного штаба Вооруженных Сил Пакистана генерал-лейтенантом Ахсаном Гулрезом.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Сначала пакистанская делегация побывала на Аллее шехидов, где почтила светлую память сынов Родины, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, был возложен венок к мемориалу "Вечный огонь".

Поприветствовав гостей на встрече, генерал-полковник К.Велиев отметил развитие дружественных и братских отношений, двусторонних связей и стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном по восходящей линии.

Начальник Генерального штаба подчеркнул важность трехсторонних военных учений с участием Азербайджана, Пакистана и Турции с точки зрения обмена опытом между армиями трех стран и дальнейшего повышения профессионализма военнослужащих.

Поблагодарив за искренний прием и гостеприимство, генерал-лейтенант А.Гулрез отметил важность подобных встреч и расширения взаимодействия в укреплении двустороннего сотрудничества.

В заключение состоялся обмен мнениями о перспективах развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.