О нас

Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы военного сотрудничества

Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы военного сотрудничества 5 марта первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией во главе с генеральным директором Объединенного штаба Вооруженных Сил Пакистана генерал-лейтенантом Ахсано
Армия
5 марта 2024 г. 15:10
Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы военного сотрудничества

5 марта первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией во главе с генеральным директором Объединенного штаба Вооруженных Сил Пакистана генерал-лейтенантом Ахсаном Гулрезом.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Сначала пакистанская делегация побывала на Аллее шехидов, где почтила светлую память сынов Родины, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, был возложен венок к мемориалу "Вечный огонь".

Поприветствовав гостей на встрече, генерал-полковник К.Велиев отметил развитие дружественных и братских отношений, двусторонних связей и стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном по восходящей линии.

Начальник Генерального штаба подчеркнул важность трехсторонних военных учений с участием Азербайджана, Пакистана и Турции с точки зрения обмена опытом между армиями трех стран и дальнейшего повышения профессионализма военнослужащих.

Поблагодарив за искренний прием и гостеприимство, генерал-лейтенант А.Гулрез отметил важность подобных встреч и расширения взаимодействия в укреплении двустороннего сотрудничества.

В заключение состоялся обмен мнениями о перспективах развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Pakistan hold discussion on military cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Pakistan arasında hərbi əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

Самое важное

Президент: В ПАСЕ ведется предвзятая и грязная кампания против Азербайджана
Президент: В ПАСЕ ведется предвзятая и грязная кампания против Азербайджана
4 марта 2024 г. 13:59
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
2 марта 2024 г. 17:46
Президент: У Азербайджана очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов
Президент: У Азербайджана очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов
2 марта 2024 г. 10:28
Президент Азербайджана: В следующем году на месторождении АЧГ начнется добыча природного газа
Президент Азербайджана: В следующем году на месторождении АЧГ начнется добыча природного газа
1 марта 2024 г. 11:47
Названы вузы, которые станут партнерами Турецко-Азербайджанского университета
Названы вузы, которые станут партнерами Турецко-Азербайджанского университета
29 февраля 2024 г. 16:48
Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить число отпускных дней для срочников до 20-ти
Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить число отпускных дней для срочников до 20-ти
29 февраля 2024 г. 11:10
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XII азербайджано-российского межрегионального форума
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XII азербайджано-российского межрегионального форума
28 февраля 2024 г. 23:24
Армяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
ВидеоАрмяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
28 февраля 2024 г. 12:46
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
27 февраля 2024 г. 18:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi